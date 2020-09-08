Тарифы
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Автоматическое размещение вашего объявления на популярных сайтах по недвижимости.
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Вы получите полный комплект рекламных промо-материалов, для качественной презентации объекта клиентам
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Автоматическое размещение объявления в раздел "Товары" в соц. сетях
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Динамическая реклама (Ваше объявление будет показываться (рекламироваться) во всех популярных социальных сетях пользователям, которые просмотрели страницу с вашим объявлением на сайте imls.ru)
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Динамическая реклама (Ваше объявление будет показываться (рекламироваться) во всех популярных рекламных сетях пользователям, которые просмотрели страницу с вашим объявлением на сайте imls.ru)
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Ваше видеообъявление будет размещено на популярном канале ИМЛС в YouTube
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Комплексное продввижение вашего объявления на iMLS.RU, для привлечения большего внимания клиентов
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Ваше объявленние будет показываться (рекламироваться) во всех популярных социальных сетях пользователям, которые искали недвижимость похожую на вашу.
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Ваше объявленние будет показываться (рекламироваться) во всех популярных рекламных сетях пользователям, которые искали недвижимость похожую на вашу.
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70 460 Участников - собственников, риелторов и застройщиков используют сервис ИМЛС для быстрой продажи и сдачи в аренду недвижимости по всей России.
Есть вопросы?
- Почему это быстро, удобно и выгодно?
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☝ ИМЛС - это не доска объявлений, а многофункциональный рекламный сервис!
ИМЛС поможет вам продать или сдать недвижимость быстро сэкономить время, деньги и нервы 😉
Мы сделаем за вас всю работу, связанную с размещением объявления на различные сайты и другие интернет площадки.
📞 Вам останется только принимать звонки от клиентов со всех сайтов и интернет площадок!
Как работает сервис?
✅ Вы создаете объявление на ИМЛС
✅ Мы делаем все остальное:
✓ Размещаем ваше объявление на сайты | 45+ сайтов
✓ Запускаем рекламу в соц. сетях | 5 сетей
✓ Настраиваем рекламу в рекламных сетях | 3 сети
✓ Размещаем видео на видеохостинги | 3 хостинга
✅ Вы принимаете звонки от клиентов со всего интернета
- Как подать единое объявление?
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Подача объявления в интернете с помощью сервиса ИМЛС состоит из 2-х простых шагов:
✔ Шаг 1: Заполнить форму объявления, указав основную информацию об объекте недвижимости, фото и контактный номер телефона.
✔ Шаг 2: Выбрать условия размещения объявления, которые подходят именно вам и разместить объявление*
* После этого ваше объявление будет автоматически размещено в интернете с соответствие с указанными вами условиями размещения.
Доступно размещение сразу на 43+ лучших сайтах по недвижимости, соц. сетях, рекламных сетях, поисковых системах и видеохостингах
- Где вы разместите моё объявление?
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Мы разместим ваше объявление на всех популярных сайтах и интернет площадках сразу:
✔ 43+ сайта по недвижимости
Мы разместим ваше объявление о недвижимости сразу на более чем 43 популярных сайта по недвижимости, сэкономив более 10 часов вашего времени на размещение объявлений на сайтах самостоятельно.
✔ 5 популярных соц. сетей
Мы разместим ваше объявление о недвижимости сразу во всех популярных соц. сетях.
✔ 3 крупнейшие рекламные сети
Мы настроим и запустим медийную (баннерную) рекламу вашего объявления о недвижимости в крупнейших рекламных сетях, после чего оно будет показываться на более чем 1 000 000 сайтов входящих в рекламные сети Яндекс, Mail и Google
✔ 5 популярных поисковых систем
Мы настроим и запустим контекстную (поисковую) рекламу вашего объявления о недвижимости во всех популярных поисковых системах, после чего оно будет показываться в результатах выдачи поисковиков при вводе поисковых запросов (например: "Купить квартиру в Москве" и т.д.)
- Отчеты о размещении предоставите?
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Мы будем находится с вами с постоянном контакте, ежедневно информировать вас обо всех изменениях в рекламе вашего объявления и отправлять все отчеты:
✔ Отчет о размещении объявления на каждом ресурсе
✔ Ежедневные сводный отчет о рекламе
✔ Общий отчет за весь период размещения
✔ Сводная статистика в личном кабинете, в которой будет указано:
- Ссылки на ваше объявление на сайтах
- Количество просмотров объявления
- Количество звонков (показа телефона)
- Какие условия размещения объявлений?
-
☝ ВАЖНО! ИМЛС - это не доска объявлений!
Это сервис который поможет вам продать или сдать недвижимость быстро сэкономить время, деньги и нервы 😉
Мы сделаем за вас всю работу, связанную с размещением объявления на различные сайты и другие интернет площадки.
📞 Вам останется только принимать звонки от клиентов со всех сайтов и интернет площадок!
Как работает сервис?
✅ Вы создаете объявление на ИМЛС
✅ Мы делаем все остальное:
✓ Размещаем ваше объявление на сайты | 45+ сайтов
✓ Запускаем рекламу в соц. сетях | 5 сетей
✓ Настраиваем рекламу в рекламных сетях | 3 сети
✓ Размещаем видео на видеохостинги | 3 хостинга
Условия размещения и стоимость определяются автоматически при добавлении объявления и зависит от региона, типа объявления и вашего статуса на ИМЛС.
Точные условия размещения вы можете увидеть при добавлении объявления или ознакомиться в разделе Меню > Тарифы ИМЛС
- Какие еще бонусы я получу?
-
Вы получите индивидуальные рекламные промо-материалы к своему объявлению сможете эффективно презентовать свою недвижимость:
✔ Промо-сайт объекта
Персональный промо-сайта вашего объекта (landig pages), на отдельном домене.
✔ Презентации
Красочные презентаций для печати в формате PDF и WEB.
✔ Видео-презентацию
Видеоролик из фото объявлений, дополненных графикой и музыкой.
✔ Расклейки
Объявления для расклейки.
Видеоролик
Стоимость изготовления видеоролика в сервисе ИМЛС
Стоимость изготовления видеоролика в сервисе ИМЛС
|Раздел недвижимости
|Без логотипа ИМЛС
|С логотипом ИМЛС
|Квартиры, комнаты
|
100 ₽
-50% (50 ₽ для "PRO+")
заказ
|
50 ₽
-50% (25 ₽ для "PRO+")
заказ
|Дома, участки
|
100 ₽
-50% (50 ₽ для "PRO+")
заказ
|
50 ₽
-50% (25 ₽ для "PRO+")
заказ
|Коммерческая
|
100 ₽
-50% (50 ₽ для "PRO+")
заказ
|
50 ₽
-50% (25 ₽ для "PRO+")
заказ
|Раздел недвижимости
|Без логотипа ИМЛС
|С логотипом ИМЛС
|Квартиры, комнаты
|
100 ₽
-50% (50 ₽ для "PRO+")
заказ
|
50 ₽
-50% (25 ₽ для "PRO+")
заказ
|Дома, участки
|
100 ₽
-50% (50 ₽ для "PRO+")
заказ
|
50 ₽
-50% (25 ₽ для "PRO+")
заказ
|Коммерческая
|
100 ₽
-50% (50 ₽ для "PRO+")
заказ
|
50 ₽
-50% (25 ₽ для "PRO+")
заказ
Внимание!ИМЛС - это профессиональный сервис для агентств недвижимости, риелторов и застройщиков.
В ИМЛС вы можете получить все профессиональные инструменты для работы на рынке недвижимости!
Стоимость тарифных планов PRO рассчитывается автоматически, зависит от региона и вашего статуса в сервисе ИМЛС.
Узнать подробнее
- Агент
- Агентство
- Застройщик
Параметры тарифного плана
Ограниченный
-
Размещение объявлений на сайты Автоматическое размещение объявлений из ИМЛС на сайты по недвижимости. Размещение и коичествво сайтов зависит от раздела недвижимости, местонахождения объекта, внутреннего содержания объявления и внутренних требований каждого информационного партнера. Размещение на сайтах информационных партнеров (зависит от тех.возможности сайта) происходит автоматически в течение 1-7 суток после публикации в сервисе ИМЛС". "Сервис ИМЛС не гарантирует 100% размещение вашего объявления на всех порталах информационных партнеров
-
Количество фото в объявлении
40
20
10
Телефоны в контактах объявления
3
3
1
-
Автовыгрузка объявлений на 116 сайтов Автовыгрузка объявлений из ИМЛС на сайты по недвижимости в формате XML6 раз в сутки2 раза в сутки
-
Частота автовыгрузки (генерации XML - фида)
6 раз в сутки
2 раза в сутки
Внеочередная автовыгрузка (генерация XML - фида)
-
Размещение объявлений в Соц. сетях (товары) Автоматическое размещение объявлений из ИМЛС в социалные сети (раздел "Товары")
-
ВКонтакте (Сообщество iMLS.RU)
-
Автовыгрузка объявлений в соц. сети Бесплатная автовыгрузка объявлений из ИМЛС в ваши аккаунты в социальных сетях (раздел "Товары")
-
Частота выгрузки
1 раз в час
ВКонтакте (Ваше сообщество/группа)
Facebook (скоро)
Одноклассники (скоро)
-
Заявки от клиентов с маркетплейса услуг Получение заявок от клиентов (лидов) на оказание платных услуг риелтораСкидка 90%Скидка 30%
-
Купить, снять недвижимость
Продать, сдать недвжимость
Дополнительные услуги
Финансовые услуги
-
Промо - материалы к объявлениям Вы будете получиать полный комплект рекламных промо-материалов, для качественной презентации объектов клиентамС лого ИМЛС
-
Промо-сайт объекта (Landing page)
С лого ИМЛС
Презентация объекта WEB
С лого ИМЛС
Презентация объекта для печати PDF
С лого ИМЛС
Объявления для расклейки
С лого ИМЛС
Видеоролик объекта
Скидка 50%
-
Автозагрузка объявлений в ИМЛС (по XML) Загрузка объявление в ИМЛС по XML3 раза в сутки1 раз в сутки
Ограничено
-
Количество фото в объявлении
40
20
3
Телефоны в контактах объявления
3
3
1
Отчет о загрузке (в личном кабинете)
Отчет о загрузке (в формате XML)
-
CRM для работы Многофункционалная CRM для работы организации работыБез ограничений
-
CRM для работы с клиентамиБез ограничений
CRM для агентства недвижимостиБез ограничений
-
Сайт Персональный, полнофункциональный сайт агента/агентства с возможностью поиска Ваших объектов недвижимости. Имеет персональные настройки (оформление, новости, вопросы и ответы, контакты и т.д.), с установленной формой обратного звонка, отправки заявки и чата.
-
Возможность переноса сайта на свой домен
Конструктор разделов персонального сайта
Маркетинговые инструменты на сайте
Поиск объектов на сайте (БД синхронизация с iMLS.RU)
Настройки персонального сайта (стиль, оформление, контент)
Размещение новостей на сайте
Размещение "Вопросов - ответов" на сайте
-
Продвижение на iMLS.RU Продвижение вашего личного бренда на ИМЛС
Максимальное
-
Отметка специальным знаком PRO
Отметка объявлений специальным знаком PRO
Продвижение профиля на iMLS.RU
Дополнительный рейтинг участника
200 балов
50 балов
-
Скидки на услуги ИМЛС Скидки на дополнительное продвижение объявлений и другие услуги ИМЛСдо 80%до 30%
-
Тариф "ТОП 10"-20%-10%
Тариф "VIP"-80%-30%
Тариф "Премиум"-80%-30%
Услуга "Видеоролик"-50%
Они получают всю мощь цифровой платформы
по недвижимости ИМЛС и добиваются успеха!
Есть вопросы?
- Какие тарифные планы доступны в ИМЛС?
-
Существует 3 тарифных плана, бесплатный и платный:
1. Бесплатный - "Ограниченный" (без профессиональных инструментов)
2. Платный - "PRO" (только самые необходимы инструменты)
3. Платный - "PRO+" (полный набор инструментов для профессионалов)
- Могу ли я работать без тарифного плана?
-
Для работы в ИМЛС, вам необходимо выбрать тарифный план, платный или бесплатный.
Работа без тарифного плана невозможна.
- Зачем нужны платные тарифные планы PRO и PRO+?
-
Тарифные планы PRO и PRO для профессионалов, позволяют получить максимальный результат, выйти на новый уровень и добиться успеха!
Вы получите все, что необходимо для эффективной работы профессионалу рынка недвижимости:
- Скидка до 80% на все услуги ИМЛС
- Размещение объявлений на 130+ сайтов
- XML - выгрузки объявлений на все сайты
- Реклама недвижимости в соц. сетях
- Промо-сайты, презентации объектов
- Видеопрезентации объектов на Youtube
- Собственный сайт агента
- CRM для работы
- Заявки от клиентов
- и многое другое...
- Есть бесплатный пробный период тарифного плана PRO и PRO+?
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Да, вы можете единожды, в течение 7 суток, попробовать тарифный план совершенно бесплатно. Для этого, вам необходимо нажать на ссылку "7 дней бесплатно" которая располагается выше кнопки "Купить".
- Как правильно выбрать и подключить тарифный план PRO и PRO+?
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Для этого вам необходимо:
1. Выбрать регионы действия тарифного плана
Это регионы, в которых находятся объекты недвижимости. Услуги согласно тарифного плана, будут действовать только на объекты находящиеся в этом регионе.
2. Выбрать лимит объектов недвижимости
Это количество единовременно размещаемых объектов недвижимости, на которые будут распространяться действия услуг согласно тарифного плана. На объекты которые сверх лимита, действия услуг согласно тарифного плана распространяться не будут.
3. Выбрать период подписки на тарифный план
Это период, в течение которого будет действовать тарифный план.
4. Оплатить подписку на тарифный план
Нажмите кнопку "КУПИТЬ" и оплатите выбранный тариф удобным вам способом.
- Какие способы оплаты доступны?
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Доступны все, популярные способы оплаты:
- Банковские карты
- WebMoney (WMR)
- Альфа-Клик
- Яндекс.Деньги
- QIWI Wallet
- "Мобильный банк" Сбербанка или Сбербанк ОнЛайн
- MasterPass
- Наличными в терминале
- Безналичный расчет