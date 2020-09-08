☝ ИМЛС - это не доска объявлений, а многофункциональный рекламный сервис!

ИМЛС поможет вам продать или сдать недвижимость быстро сэкономить время, деньги и нервы 😉

Мы сделаем за вас всю работу, связанную с размещением объявления на различные сайты и другие интернет площадки.

📞 Вам останется только принимать звонки от клиентов со всех сайтов и интернет площадок!

Как работает сервис?

✅ Вы создаете объявление на ИМЛС

✅ Мы делаем все остальное:

✓ Размещаем ваше объявление на сайты | 45+ сайтов

✓ Запускаем рекламу в соц. сетях | 5 сетей

✓ Настраиваем рекламу в рекламных сетях | 3 сети

✓ Размещаем видео на видеохостинги | 3 хостинга

✅ Вы принимаете звонки от клиентов со всего интернета